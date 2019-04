Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Mario Conio, sindaco di Taggia, si candida alla presidenza della Provincia di Imperia. Possibili anche le candidature di Claudio Scajola, sindaco di Imperia, o di Luigino Dellerba, sindaco di Aurigo. L’elezione si terrà l’11 maggio, votano i consiglieri comunali delle 66 località tra Cervo e il confine, con un peso proporzionale alle dimensioni del Comune. Lo schieramento pro Conio avrà due liste: una civica e di centrodestra, con candidati Biancheri (Sanremo), Chiappori (Diano Marina), Biasi (Vallecrosia) e Giuffra (Riva); una del Pd, con Ioculano (Ventimiglia), Fimmanò (Soldano) ed Abbo (Lucinasco), come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

