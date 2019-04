Dopo aver incassato due ko di fila con Bra e Lecco, la Sanremese torna a fare punti pareggiando per 1-1 sul campo dell’Inveruno nel turno infrasettimanale pre-pasquale. I milanesi sono andati in vantaggio al 32′ della ripresa con Broggini ed i matuziani hanno pareggiato al 43′ con Ciotoli. Il Savona è stato seccamente sconfitto per 3-0 sul campo della Fezzanese, così il vantaggio dei biancoazzurri sugli striscioni è salito a 5 punti, quando mancano solo 2 giornate alla fine del torneo. Dopo una breve sosta del campionato domenica 28 la Sanremese al “Comunale” riceverà il Casale, quinto in classifica alla pari di Folgore Caratese ed Inveruno.

