Si è deciso unitariamente di proporre nel ruolo di Presidente della Provincia il Sindaco di Lucinasco, Domenico Abbo, già membro del Consiglio Provinciale. “Con soddisfazione comunichiamo che si è giunti alla composizione di un progetto unitario che ha saputo superare divisioni con l’obiettivo di risolvere i problemi del territorio provinciale, impegnando in prima persona i Sindaci dei Comuni più rappresentativi della Provincia” dicono Biancheri, Scajola, Ioculano e Conio. Un sentito ringraziamento a Claudio Scajola e Mario Conio che hanno saputo anteporre l’interesse generale della Provincia alle loro rispettive candidature, e a tutti i Sindaci che hanno contribuito a questo importante risultato, anche con personali rinunce. “Abbiamo raggiunto – dichiara Abbo – un’intesa unitaria che ha saputo superare le divisioni, aldilà dei personalismi e degli schieramenti politici, nell’obiettivo comune di dare risposta alle attuali difficoltà della Provincia”.

