Sabato 20 aprile alle ore 18, in occasione de ” La forza della Natura”, Christian Gastaldi, presidente regionale dei giovani agricoltori Agia- CIA , presenterà “Il ritorno alla terra tra natura e biodiversità”. Introduce l’incontro Marco Damele.

Christian, 25 anni, imperiese, è titolare dell’azienda olivicola Tenute Gastaldi che lui stesso ha aperto nel 2013. “Fare agricoltura in Liguria – spiega Gastaldi – significa innanzitutto salvare il nostro fragile territorio dal dissesto idrogeologico e dall’abbandono, recuperando terreni incolti e riattivando un circuito virtuoso capace di avere importanti ricadute anche sul turismo.”

Dal 20 aprile al 1° maggio, il Forte di Santa Tecla di Sanremo, che fa parte del Polo Museale Ligure del MiBACT, diventerà ancora una volta la casa di Libereso Guglielmi, dove si potranno vedere i suoi disegni, assistere a incontri, conferenze, filmati e documentari, laboratori e scoprire le sue ricette a base di fiori ed erbe. Un’occasione straordinaria per residenti e turisti per visitare una struttura affascinante rendendo omaggio a questo illustre e famoso concittadino. La mostra sarà aperta tutti i giorni a partire dalle 10 e fino alle 19, con orario continuato e aperture serali in occasione degli spettacoli teatrali.