Ieri, mercoledì 17 aprile, a Bordighera l’Assessore con delega alla Nettezza Urbana Marzia Baldassarre e Docks Lanterna hanno incontrato gli Amministratori di Condominio per presentare il regolamento dei rifiuti di igiene urbana ed ascoltare le loro problematiche in relazione allo smaltimento. “E’ stata un’ottima occasione di confronto, utile per meglio comprendere le esigenze esistenti e trovare insieme le soluzioni più adatte” sottolinea l’Assessore.

Molte le novità emerse: verrà realizzato un kit per la raccolta differenziata appositamente studiato per le case in affitto, ad esempio, e i bidoni saranno puliti due volte al mese in estate ed una volta al mese nella restante parte dell’anno.

Saranno inoltre fatte verifiche per accertare che il conferimento dei rifiuti avvenga correttamente, al fine di effettuare un giusto ed equo monitoraggio.

Infine, Docks Lanterna si è resa disponibile a creare una casella e-mail che sarà dedicata agli Amministratori di Condominio, affinchè le loro richieste siano accolte con puntualità.

