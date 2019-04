Venerdì 19 aprile alle 20.30, al Palazzo del Parco, Bordighera ospita il concerto dell’Orchestra Sinfonica della Scuola Europea Bruxelles 1, diretta da Arman Simonian, in collaborazione con la Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori “Note Libere”. Un appuntamento importante all’insegna del rispetto e della condivisione della diversità culturale. I musicisti sono infatti allievi di una delle scuole che, insieme ad altri ragazzi, accolgono i figli dei funzionari impegnati presso le istituzioni europee, in un clima multilinguistico di grande apertura. Ogni anno, durante le vacanze di Pasqua, l’Orchestra compie in un paese diverso un viaggio di studio, con il Patrocinio della Commissione Europea, nel corso del quale i ragazzi fanno prove intensive e si esibiscono senza scopo di lucro. La meta del 2019, dopo Lituania, Belgio, Malta e Armenia, è l’Italia, a Sanremo, in collaborazione con l’orchestra giovanile “Note libere” dei maestri Fabrizio Ragazzi e Cristina Orvieto. Il concerto includerà famosi brani sia di musica classica sia di colonne sonore, alcuni eseguiti in formazione sinfonica completa, altri in formazione da camera, per archi o fiati, altri ancora con solisti. In prima assoluta verrà inoltre eseguito un pezzo composto da un giovane musicista dell’orchestra “Note Libere”, che lo dirigerà personalmente dal podio.

