Il reparto di Neurologia dell’ospedale di Sanremo smetterà di funzionare da venerdì. Resterà attivo solo quello di Imperia. L’improvvisa decisione dell’Asl per mancanza di medici, ha innescato la reazione del sindaco Alberto Biancheri. Ha scritto una dura lettera al direttore generale dell’Asl Marco Damonte Prioli, in cui definisce la notizia “estremamente grave, tenuto conto che il Borea ha già purtroppo subito notevoli tagli di reparti. Non riteniamo più accettabile che decisioni simili, in attesa dell’ospedale nuovo, vadano a dare sempre meno servizi ai cittadini”, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

