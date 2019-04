Anche quest’anno l’Associazione Monesi Young festeggerà il giorno di Pasquetta a Realdo, nel Comune di Triora: il rifugio, il bellissimo paese con l’antico forno comunitario e l’ambiente montano dell’Alta Valle Argentina saranno complici ideali per trascorrere una giornata indimenticabile all’insegna della condivisione, della buona tavola e di piccole passeggiate fra i tesori nascosti del bosco.

Si potrà arrivare domenica pomeriggio per la cena, la notte in rifugio e il risveglio con i primi suoni del mattino, circondati da montagne mozzafiato. In alternativa, appuntamento per lunedì mattina presso il Rifugio Realdo per la partenza della camminata.

Al rientro, pranzo conviviale aperto a tutti (associati e non), a base di pizze, focacce, torte salate e quanto altro si riuscirà a cucinare nel forno del paese. Ognuno potrà contribuire a suo modo alla riuscita del pranzo, condividendo qualcosa da bere, da mangiare o con un’offerta libera alle spese.

Seguirà pomeriggio libero: escursione postprandiale non obbligatoria oppure relax e gioco insieme allo staff.

Prenotazione richiesta entro sabato 20 aprile.

Avviso: per tesserarsi all’associazione la quota è di Euro 20,00. Per l’attività di Pasquetta non è previsto alcun contributo. Sarà una scelta dei partecipanti portare qualcosa da condividere o lasciare un’offerta libera alle spese.

Info e prenotazioni:

Matteo Serafini – Tel. 333 6853041 – matteoserafini.lupoliguria@gmail.com

Giampiero De Zanet – Tel. 339 1183146 – gdezanet@tiscali.it

Mara Pedrazzi – 333 5824314 – nordic.golfodianese@gmail.com

Barbara Campanini – 346 7944194 – campaninib@yahoo.it