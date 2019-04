La Rari Nantes Imperia sorride ai Campionati Regionali Primaverili. Alla Piscina di Lago Figoi, dove il 13 ed il 14 aprile si è svolta la rassegna, il giovane Leon Paolo Spano è salito sul secondo gradino del podio nei 200 metri Rana.

Il giovane atleta, classe 2006, ha vinto la medaglia d’argento regionale stoppando il cronometro a 2.55.04. Per Leon Paolo è arrivato il quinto posto nei 100 Rana e un buon riscontro anche nei 100 Stile Libero.

Ottima prestazione anche per Rebecca Luongo (anno 2007), la Rari-Girls che gareggiava nei 100 Stile Libero, arrivata dopo una lunga stagione in crescita.

Il settore Nuoto continua a migliorarsi grazie al quotidiano lavoro di Federica Atzori, Davide Sciocchetti e il coordinamento di Franco Brioglio. Dopo l’ottimo risultato ottenuto, ha parlato l’allenatore degli Esordienti A Sciocchetti:” Sono soddisfatto per le prestazioni dei ragazzi. I risultati sono giunti mentre ci avviamo al termine della stagione. I complimenti, però, vanno fatti a tutto il gruppo che ha lavorato bene e sempre unito, fin dal primo giorno.“