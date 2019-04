Anna Rita Zappulla, 62 anni, preside dell’Istituto Ipsia Marconi di Imperia spiega all’Ansa perché ha destituito il professore Luca Ronco, lasciando il compito di vice preside al secondo collaboratore. “Posso tenere come primo collaboratore con incarico fiduciario, una persona che con il provveditore Lenti voleva sbattermi in galera, raccontando falsità? E dire che era pure il mio figlioletto, lo avevo preparato per l’esame da preside”. Sulle annunciate dimissioni di massa dal Consiglio di Istituto dice: “Non mi risulta. Per ora vado avanti. Un capo può piacere o no. Nel corpo docente c’è quello che voleva fare il preside e non è c’è riuscito, quello invidioso, quello che a pelle non ti può vedere, quello che ha una visione della scuola diversa dalla tua. Sottolineo che da quando sono a Imperia è diminuita la dispersione scolastica”.

