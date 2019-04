I bambini della scuola di infanzia di Chiusavecchia, gestita dalla Cooperativa Jobel, hanno salutato l’arrivo della Pasqua in compagnia di ospiti speciali: il gruppo di Alpini locale è stato infatti accolto dai piccoli che hanno aperto le porte della propria scuola per festeggiare insieme.

La piccola festa e lo scambio degli auguri è proseguito con il saluto degli Alpini, un banchetto gentilmente offerto, la consegna delle uova di cioccolato ad ogni bambino, una colomba alle maestre. In cambio, gli Alpini hanno ricevuto un biglietto d’auguri realizzato a mano direttamente dai più piccoli. Le maestre ringraziano il Sindaco, l’Amministrazione e il gruppo Alpini per il momento di condivisione e per i regali portati in dono.