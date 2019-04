Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Volotea festeggia i due anni dall’inaugurazione della base all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, annunciando 4 nuove rotte per Corfù, Malaga, Malta e Pantelleria. Destinazioni estive che fanno salire a 20 il totale delle rotte della Volotea da Genova. Il collegamento con Corfù partirà il 4 giugno, Malaga e Malta il 5 giugno e Pantelleria il 15 giugno. Da venerdì 19 aprile, invece, ripartirà il volo per Madrid.

