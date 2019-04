Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Il Comitato per voce del suo presidente ha dichiarato che il trattato di Schengen va sicuramente rivisto e riformato.

Presente anche la Consigliera comunale del Movimento Cinque Stelle Silvia Malivindi che è in procinto di iniziare la campagna elettorale per le prossime europee e ci ha rilasciato una breve intervista sul tema della visita [ nel video]

Quest’oggi il comitato bilaterale Europol di controllo Schengen era a Ventimiglia per una visita istituzionale . Presenti il Prefetto di Imperia Alberto Intini il Questore Cesare Capocasa gli Onorevoli Deputati Francesca Galizia ( M5S) e Flavio Di Muro ( Lega)