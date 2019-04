Sarà un Lunedì di Pasquetta diverso ad Apricale con un evento che coinvolgerà tutto il paese dal mattino fino alla sera ecco i dettagli

Il lunedì di Pasquetta, (22 Aprile) è prevista una grande festa in paese a partire dal mattino. All’esposizione infatti di prodotti tipici ed artigianali di aziende locali presso la piazza e la turaca, si affiancherà un programma denso di eventi ed attività per grandi e piccini: caccia alle uova con gli elfi e i musicanti del bosco, laboratorio di acquarello a cura di Monica di Rocco, piccola conferenza sui fiori di Bach con Dalia Lottero, consigli e tecniche fotografiche a cura di Roberta Sala, laboratori di pittura e serigrafia con artisti stranieri e locali, animazione e spettacolo di giocoleria grazie ad Agostino Corioni ed aperitivo in musica grazie ai ragazzi del Collettivo Ruvido…intermezzi musicali durante la giornata di Emmanuel Biamonti, Gabriele Cassini e Giovanni Guglielmino.

Considerato inoltre che il mese di Aprile è solitamente pazzerello ed instabile, sono previste sistemazioni alternative in caso di pioggia o tempo instabile. In caso di pioggia persistente l’evento verrà annullato.