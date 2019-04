Pasqua di sport e divertimento ad Imperia: alla Piscina Cascione arriva il “Torneo di Pasqua” di pallanuoto giovanile. L’appuntamento è fissato per sabato 20 aprile quando si incontreranno le compagini maschili e femminili di Imperia, Albenga, Crocera, Arenzano e Rapallo.

Il via del torneo è fissato per le ore 9, con Imperia-Albenga ad aprire le danze. Sarà la partita d’esordio del Girone A, in cui sono impegnati i ragazzi nati dopo il 2003 e che vedrà affrontarsi anche Crocera ed Arenzano. Con partite da quattro tempi e 10 minuti continuativi a periodo.

Il Girone B è aperto ai nati dopo il 2005 e vedrà impegnati gli allievi più giovani dei medesimi club, con la stessa formula del precedente raggruppamento. Nel pomeriggio sono in programma le finali.

Tra mattino e pomeriggio, doppio impegno anche per le ragazze dell’Under 15 femminile della Rari Nantes Imperia che, nell’ambito della rassegna, affronteranno le coetanee del Rapallo Pallanuoto.

Il numero di giocatori da mettere in distinta, per ogni squadra, è illimitato ma vanno rispettati i parametri dell’età. Affinchè gli allenatori possano provare più soluzioni.

Ecco il calendario del torneo:

Fase 1

1)Imperia – Albenga ore.9:00 (Girone A)

2)Arenzano -Crocera ore 10:00 (Girone B)

3)Arenzano – Crocera ore 11:00 (Girone A)

4)Imperia – Albenga ore 12:00 (Girone B)

Rn Imperia – Rapallo ore 13:00 (Under 15 Femminile)

Fase 2

Ore 14:00 3/4 posto ( Girone B)

Ore 15:15 3/4 posto ( Girone A)

Rn Imperia – Rapallo ore 16:30 (Under 15 Femminile)

Ore 17:45 1/2 posto ( Girone B)

Ore 19:00 1/2 posto ( Girone A)