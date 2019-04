E’ libera la preside Anna Rita Zappulla, arrestata per aver usato, per l’accusa, a fini personali l’auto della scuola. L’arresto non è stato convalidato. “Le è stato contestato il solo peculato d’uso e per questo tipo di reato non è possibile comminare alcuna misura cautelare” spiega l’avvocato Andrea Rovere. “L’arresto mi aveva sbalordia. E’ impossibile che accadano cose simili. Ma è stato un passaggio della vita che mi ha arricchito” ha detto all’Ansa la preside.

Correlati