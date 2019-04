Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Il candidato sindaco Giovanni Ballestra appoggiato dalla lista Civica Ventimiglia Riparte espone il proprio programma amministrativo per il futuro della città di confine ecco di seguito nelle foto il programma.

IL SENSO DEL NOSTRO IMPEGNO: IMPEGNARSI, PRENDERSI CURA E CAMBIARE VENTIMIGLIA INSIEME A VOI. PER FARE QUESTO OCCORRE ESSERE LIBERI E GUARDARE AVANTI.