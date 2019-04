Per anni ha minacciato l’anziana mamma per avere soldi per comprare la droga. Ieri a Genova l’uomo, un italiano di 46 anni, è arrivato ad aizzare il suo pitbull contro la donna ed è stato arrestato dalla Polizia per tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Dopo aver preso la donna per il collo le ha aizzato contro il suo pitbull che l’ha morsa a entrambe le braccia. I poliziotti hanno trovato l’anziana sanguinante e molto scossa in uno studio medico dove era riuscita a rifugiarsi.

