Il tennista Fabio Fognini si è qualificato al secondo turno del torneo di Montecarlo, in corso sulla terra rossa del Country Club. Il 31enne armese ha sconfitto per due set a uno, il russo Andrey Rublev col punteggio di 4-6, 7-5, 6-4.

