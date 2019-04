Nel pomeriggio di ieri, la Sezione Investigativa del Commissariato di Sanremo ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di C.M., 55enne italiano, pluripregiudicato e sorvegliato speciale, autore di una serie di gravi episodi di rapina e scippo.

Il 22 marzo l’uomo si era appostato nei pressi dell’Ospedale Borea di Sanremo in cerca di qualche malcapitato da derubare. Era giunta, dopo un breve lasso di tempo, una donna di 62 anni a cui l’uomo, con gesto fulmineo, ha strappato la borsa.

La donna ha cercato con tutte le sue forze di opporsi al gesto criminoso ma, a causa delle violenza perpetrata, era finita a terra ed aveva battuto violentemente il volto al suolo. La stessa, prontamente soccorsa, era stata ricoverata per trauma cranico e scompenso cardiaco. Dopo alcuni giorni di ricovero, era stata dimessa con una prognosi di oltre trenta giorni. Non contento del bottino raccolto, l’uomo si è diretto, successivamente, verso via Palazzo, alla ricerca di ulteriori vittime.

Infatti, di lì a poco, ha preso di mira un’altra donna, quarantenne, intenta a pagare il conto della spesa appena effettuata in una polleria: l’uomo ha aspettato proprio il momento del pagamento per strapparle dalle mani il portafogli e darsi alla fuga lungo via Palazzo, creando notevole sconcerto ed allarme tra i presenti.

Il gesto violento è stato, però, notato da un giovane nigeriano richiedente asilo e appena diciottenne, il quale si era posto subito all’inseguimento del rapinatore. Non riuscendo a raggiungerlo ed intuita la direzione di fuga, il giovane ha contattato un suo connazionale che era intervenuto bloccando l’autore del furto dopo alcune centinaia di metri. Grazie all’intervento decisivo e tempestivo dei due stranieri, il malfattore ha consegnato il portafogli appena sottratto, ma è riuscito a darsi nuovamente alla fuga per le vie del centro storico. Gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno recuperato la refurtiva, tra cui anche il passaporto della vittima.

Il pregiudicato, ancora preda del suo raptus criminale, dopo qualche minuto ha messo a segno un altro furto in via Z. Massa. Questa volta ai danni di una trentenne sanremese che ha opposto una energica resistenza trattenendo la sua borsa e, quindi, impedendo all’uomo di portare a termine il suo proposito criminoso, costringendolo alla fuga. Gli operatori della Sezione Investigativa del Commissariato di Sanremo, immediatamente, per la breve distanza temporale tra gli episodi verificatisi, il modus operandi e la descrizione dettagliata fornita da tutte le vittime al momento della redazione della denuncia, ha collegato i tre fatti delittuosi. In particolare, risultava decisiva, per orientare le ricerche e individuare il sospettato, la descrizione fornita dai due giovani nigeriani che avevano fronteggiato e bloccato l’uomo.

Grazie all’intuito investigativo del personale del Commissariato, agli importanti indizi raccolti e alla conoscenza dei luoghi e delle persone che gravitano nella città vivendo di attività delittuose, gli inquirenti sono riuscuti, anche favoriti dal supporto delle telecamere di sorveglianza, ad identificare compiutamente l’autore dei tre reati commessi. Il Gip di Imperia, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto l’emissione di una misura cautelare in carcere, sul presupposto del pericolo di recidiva. Nella giornata di ieri, mentre percorreva le vie di Ceriana, l’uomo è stato arrestato in esecuzione della misura cautelare.

