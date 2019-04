Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

A Sanremo , alla presenza degli ex giocatori granata Antonio Comi (attuale direttore generale del Torino), Beppe Dossena e Claudio Sala è stata inaugurata la Strada “Grande Torino” .

