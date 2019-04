Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Biglietti ed abbonamenti sono acquistabili direttamente sul Sito www.sinfonicasanremo.it , cliccando su “Info” e quindi su “Prezzi ed Abbonamenti” , oppure direttamente al Botteghino del Teatro del Casinò a partire da un’ora prima dell’inizio del concerto .Gli abbonamenti sono anche prenotabili allo 0184 505764 e ritirabili agli uffici di Villa Zirio in Corso Cavallotti 51 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12).

1) Nozze in campagna. E’ arrivato Zampanò

3) Danza della Fata Confetto (Andante non troppo)

Giovedì 18 aprile , al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo con inizio alle ore 17.00 , concerto dedicato al grande compositore milanese Nino Rota : uno dei più influenti e prolifici della storia del cinema, scomparso esattamente il 10 aprile 1979 a Roma. L’Orchestra sanremese proporrà, in questa occasione, una Suite tratta dal balletto di un noto film datato 1954: “La strada” di Federico Fellini.

