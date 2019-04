La preside dell’istituto scolastico Ipsia Marconi di Imperia e dell’Istituzione di istruzione superiore “Colombo” di Sanremo, Anna Rita Zappulla, è stata arrestata dai Carabinieri, con l’accusa di peculato in quanto sorpresa al rientro dalla Francia con l’auto di servizio della scuola usata a fini personali. I militari hanno atteso che rimpatriasse per fermarla in flagranza di reato e portarla in caserma. Le indagini avrebbero preso le mosse da una segnalazione interna all’istituto. La preside, 62 anni, originaria di Marsala (Trapani), è stata fermata appena ha superato la frontiera di Ventimiglia. “Io sono un dirigente, posso autogestirmi” avrebbe detto la preside, cercando di giustificarsi con i Carabinieri al momento in cui è stata fermata con l’auto della scuola, una Toyota Corolla.

