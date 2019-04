Una serata da non dimenticare, quella vissuta dagli appassionati presenti al Palaroya sabato 13 aprile, dove si affrontavano per chiudere il girone di andata della fase promozione, la Pallamano Ventimiglia e l’HB Beausoleil. Un incontro atteso, in quanto i francesi, erano già stati validi avversari dei ponentini, nella prima fase del Campionato ed avevano accompagnato i ragazzi di Pippo Malatino, nella qualificazione della fase decisiva.L’incontro si è giocato dopo che l’animazione del gruppo folkloristico del “Sestriere Cunventu”, aveva presentato l’incontro con rulli di tamburo e con l’esibizione degli sbandieratori, così da legare in un unico abbraccio, le grandi tradizioni della città di Ventimiglia.

I ragazzi guidati dall’esperienza di capitan D’Attis(fresco di convocazione in Nazionale Beach Handball) e del capocannoniere del campionato Poli Lina, tardavano un po’ a riscaldare i motori e l’inizio gara vedeva delle fiammate dei ventimigliesi, subito spente dalla reazione dei francesi; per circa 15 minuti la gara era equilibrata, poi, però, i ragazzi di Pippo Malatino decidevano di ingranare le marce alte e per i loro avversari non c’era più nulla da fare. Alla pausa l’incontro era già chiuso con il punteggio di 21-10.

Nella ripresa il Beausoleil, abbassava definitivamente la guardia, mentre i ventimigliesi si esaltavano con giocate spettacolari. La faceva da padrone Campuzano che con 11 reti era il “top scorrer” dell’incontro e l’uomo veramente incontenibile della partita.Guidati dall’ottima prestazione del centrale Bennari e dal grande talento del giovane Benini, gli altri componenti la squadra Bollo, Agnese, Hali e soprattutto il portiere Coccoluto, davano una vera dimostrazione di forza, non dando scampo ai loro avversari. Il risultato finale di 44-23, sigillava una prestazione dai toni esaltanti.” Abbiamo disputato una ottima gara, dopo un inizio così così. I ragazzi sono stati fantastici ed hanno voluto mostrare il loro talento ai numerosi spettatori e sponsor presenti alla partita. Giocate di ottima levatura tecnica, hanno arricchito una serata organizzata alla grande dal nostro staff dirigenziale coordinato da Ivano Perilli e dalla nostra appassionata presidente Paola Nanni. La forza del nostro movimento, non è solo dovuta al grande impegno degli allenatori, ma anche dall’armonia in cui lavorano tutti i dirigenti vecchi e nuovi e dall’entusiasmo che i genitori dei nostri atleti, sanno trasmettere a tutto l’ambiente. La nostra è una vera comunità di persone fortemente votate alla causa e entusiasta dei valori che la pallamano Ventimiglia riesce a trasmettere a tutti.”



Tabellino della gara

Pallamano Ventimiglia(HVR)-HB Beausoleil 44-23

Formazione: Coccoluto(p.), Lina(7), D’Attis(K. 10), Bennari(5), Benini(5), Agnese(6), Campuzano(11), Hali, Bollo.Allenatore: Pippo Malatino