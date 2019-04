Sabato mattina, presso le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Via Diaz, i giovanissimi Esordienti della Ranabo 1946 hanno conquistato il sedicesimo successo in altrettante gare, vincendo con largo margine sul Team dell’Olimpia Basket di Taggia. Come in ogni gara, i piccoli Biancoblu partono fortissimo fin dalla palla a due e chiudono di fatto i conti già nel primo quarto di gara. Il punteggio viene incrementato ulteriormente fino al termine della gara. C’è stato inoltre il tempo per bene due tempi extra dal momento che entrambi i Team si sono presentati con più di 12 atleti, accontentando tutti quanti. Dopo i dodici successi della fase di qualificazione, arriva la quarta vittoria nel girone Orologio e restano da giocare le ultime due gare rispettivamente con la Pallacanestro Alassio ed il Sea Basket Sanremo. Complimenti a tutti gli atleti scesi in campo.