Nel fine settimana appena trascorso si sono giocate due gare al Golf degli Ulivi di Sanremo, sabato 13 Aprile si è svolta la Golfindustria Cup 2019, una 18 buche stableford tre categorie e domenica 14 Aprile si è tenuta la gara 18 buche per lo Zonta, gara benefica, una 18 buche stableford tre categorie.

Golfindustria Cup 2019

Sabato 13 aprile 2019 – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Lorenzo De Carli 38

1° Netto Cesare Fregni 37

2° Netto Giuseppe Corbetta 36

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Gianni Bojolo 35

2° Netto Franco Formaggini 32

3ª Categoria 21/36

1° Netto Enzo Ginatta 38

2° Netto Piergiorgio Trucato 31 Pinerolo

Premi Speciali

1° Signore Marilena De Mattia 30

1° Seniores Lorenzo Noveri 34

1° Golfindustria Rosaria Casella Castello 30 Colonnetti

1° KPMG Francesco Delton 31 Camuzzago

Nearest to the Pin Cesare Fregni mt 1,30

18 buche per lo ZONTA

Domenica 14 aprile 2019 – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12

1° Lordo Cesare Fregni 28

1° Netto Susanna Mortigliengo 37

2° Netto Riccardo Fava 34

3° Netto Lorenzo Noveri 34

2ª Categoria 13/20

1° Netto Fabrizio Maccario 34

2° Netto Livio Faraldi 31

3° Netto Laura Bianco 31

3ª Categoria 21/36

1° Netto Paolo Valsecchi 39

2° Netto Marilena De Mattia 37

3° Netto Elisa Cicala 36

Premi Speciali

1° Signore Valeria Corbetta 36

1° Seniores Luisella Manera 34

1° Junior Eric Maccario 31

Nearest to the Pin Maschile Luciano Bonaso mt. 1,63

Nearest to the Pin Femminile Emanuela Barone mt. 1

Nel prossimo week-end si svolgeranno due gare. Sabato 20 aprile si giocherà l’Abu Dhabi Golf Challenge, una 18 buche quattro palle stableford e lunedì 22 aprile si terrà la Martin Argenti Golf Cup, una 18 buche stableford tre categorie.