E’ iniziato il 4° Torneo Academy Torino Football Club, rivolto alla categoria esordienti 2006, organizzato dal Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy. Per tutta la giornata odierna le 12 squadre (Fc Garlasco, Asd Benese, Asd Boves Mdg Cuneo, Asd Centallo, Usd Quincitava, Asd Cumiana Calcio, Asd Fenusma, Asd Pescia, Gsd Kl Pertusa, Asd Baia Alassio Calcio, Asd Ceriale Calcio, Don Bosco Vallecrosia Intemelia) si sono affrontate nell’impianto sportivo Raul Zaccari, in località Braie, a Camporosso. Ecco i risultati della prima giornata: CAMPO ORARIO SQUADRA SQUADRA 1 09,00 DON BOSCO V.I. QUINCITAVA 1-1 2 09,00 BOVES FENUSMA 3-1 1 09,40 BAIA ALASSIO CUMIANA 0-1 2 09,40 BENESE PESCIA 2-1 1 10,20 GARLASCO CENTALLO 1-0 2 10,20 PERTUSA CERIALE 1-0 1 11.00 QUICITAVA BOVES 1-1 2 11.00 BAIA ALASSIO FENUSMA 0-1 1 11.40 DON BOSCO V.I. CUMIANA 3-1 2 11.40 PESCIA GARLASCO 2-0 1 12.20 CENTALLO PERTUSA 2-0 2 12.20 BENESE CERIALE 1-1 1 15.00 DON BOSCO V.I. BOVES 0-2 2 15.00 QUINCITAVA BAIA ALASSIO 2-0 1 15.40 FENUSMA CUMIANA 0-1 2 15.40 BENESE GARLASCO 1-3 1 16.20 PESCIA PERTUSA 1-4 2 16.20 CENTALLO CERIALE 2-1 1 17.00 DON BOSCO V.I. FENUSMA 6-0 2 17.00 QUINCITAVA CUMIANA 1-1 1 17.40 BOVES BAIA ALASSIO 4-0 2 17,40 BENESE CENTALLO 0-3 1 18,20 PESCIA CERIALE 0-1 2 18,20 GARLASCO PERTUSA 0-4

