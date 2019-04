Martedì 16 aprile, alle 9.30, all’Accademia di Belle Arti di Sanremo – via Val del Ponte 34​, si terrà la presentazione dei progetti che gli studenti hanno elaborato, su invito dell’Amministrazione della Città di Bordighera, per la realizzazione delle nuove isole ecologiche che saranno installate sulla Spianata del Capo, al porto e lungo il Lungomare Argentina.

Sarà una bella occasione di crescita e di confronto, per i ragazzi, i loro insegnanti, gli Amministratori.

Correlati