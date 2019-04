Campionato basket Serie D – gara-2 playout

Bvc Sanremo – Blu Sea Lavagna 75-82 (18-20, 19-18, 13-26, 25-18)

Bvc Sanremo: Markishiq, Di Vincenzo 6, Rossi 9, Cerutti, Deda 7, Massa 12, Fiore 17, Tacconi Davide 24, Genovese, Tacconi Daniele, Riceputi. Coach: Deda A.

Blu Sea Lavagna: Beltrami 2, Miranovic, Karfapovi 5, Zuppinger 8, Dabetovic 14, Miljevic 21, Bisso 5, Doccini 16, Borselli 3, Bajardo 8. Coach: Carbonell V.

Niente da fare per il Bvc Sanremo neppure in gara-2 casalinga nel playout con salvezza con il Blu Sea Lavagna. Il team matuziano retrocede così in Promozione, al termine di una stagione di sofferenza.

Anche nella gara decisiva i sanremesi hanno più volte dato l’impressione di potercela fare, ma sono stati penalizzati dai tanti errori commessi, soprattutto nella gestione del gioco.

IL Bvc Sanremo aveva sicuramente i mezzi tecnici per salvarsi, ma è stato penalizzato dall’impossibilità di diversi giocatori ad allenarsi regolarmente per motivi di lavoro e studio.