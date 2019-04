Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Corso Repubblica diventa dunque il centro della campagna elettorale oggi infatti erano presenti anche i gazebo di Fratelli D’Italia della Lega (presente l’On Flavio Di Muro) e a quanto dicono i bene informati c’è stata un po’ di discussione con il PD (anche esso presente) per l’attribuzione del posto del gazebo lungo la via.

Questa mattina in Corso Repubblica è cominciata la raccolta firme della lista civica Scullino, 150 in poche ore , i cittadini che hanno voluto mettere nero su bianco l’appoggio al candidato sindaco Gaetano Scullino che era presente e alla sua compagine civica.