Il Ventimiglia Calcio comunica che, per sopraggiunti motivi personali, Fabrizio Gatti (nella foto) non sarà più l’allenatore della prima squadra. Il presidente Savarino e tutto il direttivo granata lo ringraziano per il lavoro svolto in queste settimane e gli augurano le migliori fortune. La squadra di Eccellenza sarà affidata all’allenatore della juniores Fabio Luccisano, che in passato ha già guidato il Ventimiglia Calcio nel campionato di Promozione ottenendo il passaggio in Eccellenza. Il tecnico degli allievi Diego Bevilacqua coadiuverà Luccisano nella gestione del gruppo granata.

