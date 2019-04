Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Ieri intorno alle 19 la Squadra 61 del Comando dei Vigili del Fuoco di Savona è intervenuta a Finale Ligure insieme all’elicottero dei Vigili del Fuoco Drago 65 proveniente dal Nucleo Elicotteri di Genova per un soccorso ad un bambino di 4 anni, caduto dal primo piano di un palazzo a terra da un altezza di circa cinque metri. Sul posto la Squadra dei Vigili del Fuoco 61 proveniente dal vicino Distaccamento di Finale ha provveduto a dare indicazioni precise all’elicottero Drago 65 su dove atterrare. E’ stato infatti necessario bloccare il traffico sulla strada Aurelia per permettere le operazioni di atterraggio e sbarco del personale sanitario. L’elicottero Drago 65 ě riuscito ad atterrare sulla strada Aurelia nel rettilineo prima della città di Finale Ligure mediante una delicata operazione.Sul posto anche Carabinieri, Polizia Stradale, personale 118 con Automedica e Ambulanza. Il bambino una volta a bordo dell’elisoccorso è stato trasportato poi d urgenza all’ospedale Gaslini di Genova.

