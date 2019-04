Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

A un anno dalla visita di Susanna Camusso, un altro segretario nazionale della Cgil torna in provincia di Imperia. Il neoletto Maurizio Landini sarà a Ventimiglia martedì 16 aprile alle 15 per parlare di “Povertà del territorio” nella sede della Spes, insieme ad associazioni della zona che si occupano di sociale. “E’ importante che il nostro segretario decida di conoscere il territorio e di farlo partendo da una provincia lontana” dice Fulvio Fellegara, segretario provinciale della Cgil, ad Andrea Pomati su “La Stampa”.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)