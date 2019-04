Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

A Ventimiglia Alta una fortunata giocatrice ha puntato 3 euro al “10 e Lotto” ed ha vinto ben 100 mila euro. La donna ha azzeccato 9 numeri su 10, con tanto di “oro” e “doppio oro”. La titolare della tabaccheria di corso Garibaldi, Cinzia Zecca, non svela il nome della vincitrice: forse è una donna che abita nel centro storico. L’estrazione è avvenuta ieri e subito si è scoperto che la giocata era stata effettuata nella tabaccheria ventimigliese, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

