La nuova iniziativa della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo – che si affianca alle varie progettualità rivolte alle scuole – ha avuto il suo esordio questo giovedì mattina al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo in occasione del concerto dedicato a Franz Schubert ed in particolari ai suoi “Lieder”.

L’Orchestra ha infatti riservato l’intera prova generale del concerto agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Finale Ligure, Scuola Secondaria di 1° grado ad Indirizzo Musicale “Aycardi-Ghiglieri” (orchestra delle classi 2° e 3°) e ad una classe dell’Istituto Italo Calvino di Sanremo, con il medesimo indirizzo.

L’iniziativa si è rivelata ancora una volta un successo ed ha visto tutti gli studenti estremamente coinvolti nelle 2 ore di prova, durante le quali il Soprano Gabriella Costa, il Direttore Michele Nitti ed i Professori d’Orchestra hanno interagito con loro, illustrando “passo passo” i 4 Lieder in programma, in un susseguirsi di domande e risposte.

La prova generale si è conclusa simpaticamente con richiesta di autografi, foto e “selfie” tra studenti e protagonisti, proprio a siglare la genuinità ed il gradimento del bel momento condiviso.

Visto l’ottimo risultato ottenuto da quanto accaduto in mattinata, la Fondazione ha deciso di ripetere la medesima impostazione anche nel concerto pomeridiano. Ciò ha creato un atmosfera particolare che ha contribuito non poco all’apprezzamento ed alla comprensione delle esecuzioni dei Lieder e dei brani in programma.

Un grazie particolare va ai Docenti dell’Istituto di Finale Ligure e dell’Istituto Comprensivo di Sanremo, che hanno accompagnato gli studenti: Chiara Gamba, Salvatore Scarlata, Paolo Flora e Maurizio Ghio.

Altrettanti ringraziamenti vanno ai Professori d’Orchestra, che hanno dato la loro squisita disponibilità per rendere più consona e piacevole agli alunni questa nuova esperienza.