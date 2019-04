Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Spendere soldi falsi in negozi e bar è costato caro a tre pregiudicati. La Finanza di Imperia li ha identificati ed è risalita ad altri reati che avrebbero commesso; spaccio di droga, furto, detenzione illegale di una pistola e ricettazione. Sono stati arrestati Samantha Carabalone, 34 anni, Marco Merlini, 39 anni, e Pasquale Vennera, 49 anni, tutti di Riva Ligure. Nell’agosto 2018 commercianti di Riva Ligure, Santo Stefano e Arma di Taggia avevano denunciato di essere stati pagati con banconote false da 20, 50 e 100 euro, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)