Ci siamo! Tra sabato 13 e domenica 14 aprile ricominciano i campionati di Serie A e B di pallapugno.

Per la Serie A Banca d’Alba-Moscone sono nove le squadre al via con la formula Bresciano: le prime cinque classificate al termine della regular season saranno ammesse ai play-off e le ultime quattro ai play out. La seconda fase prevede l’assegnazione di due punti a vittoria, ripartendo con i punti ottenuti nella regular season. Le prime tre classificate alla fine dei play-off andranno direttamente in semifinale. Per definire la quarta semifinalista si giocheranno degli spareggi secchi, sul campo della migliore classificata, tra la quarta e la quinta dei play off e la prima e la seconda dei play out. La finale si giocherà al meglio delle cinque partite e non ci saranno retrocessioni.

Serie A Banca d’Alba-Moscone – Prima giornata

Sabato 13 aprile ore 15

a Spigno Monferrato: Araldica Pro Spigno-Marchisio Nocciole Egea Cortemilia

a Cuneo: Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Alusic Acqua S.Bernardo Merlese

Domenica 14 aprile ore 15

a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Robino Trattori Santo Stefano Belbo

ad Alba: Torfit Langhe e Roero Canalese-Olio Roi Imperiese

Riposa: Araldica Castagnole Lanze

Per la Serie B, invece, sono undici le formazioni al via, sempre con la Bresciano e la suddivisione, nella seconda fase, in play off (le prime quattro classificate), play out (le squadre dal quinto all’ottavo posto) e girone salvezza (le ultime tre). Ci sarà una sola promozione in Serie A e una retrocessione in C1 (l’ultima classificata del girone salvezza). La seconda fase prevede l’assegnazione di due punti a vittoria, partendo dai punti ottenuti nel regular-season. Le prime due classificate al termine dei play off andranno direttamente in semifinale. Per definire le altre due semifinaliste si disputeranno due spareggi secchi, sul campo della migliore classificata, tra la terza e la quarta dei play off e la prima e la seconda dei play out. La finale si giocherà al meglio delle tre partite.

Serie B – Prima giornata

Sabato 13 aprile ore 15

a Bene Vagienna: Benese-Osella Surrauto Monticellese

a Neive: Morando Neivese-Serramenti Bono Centro Incontri

Domenica 14 aprile ore 15

a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Virtus Langhe

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Srt Progetti Ceva

ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Taggese

Riposa: Acqua S.Bernardo San Biagio