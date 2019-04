La Rari Nantes Imperia fa visita alla Canottieri Milano e non ha alcuna intenzione di arrestare la propria marcia verso i play-off. Il fischio d’inizio della 7° giornata di Serie B Femminile è fissato per domenica 14 aprile, alle ore 19.

All’andata, le giallorosse si imposero 12-2 davanti al pubblico della Cascione senza mai calare la concentrazione nonostante qualche difficoltà iniziale, dovute anche al forte ritardo col quale era iniziato il match.

La Canottieri, dal canto suo, è una società storica, oggi polisportiva, che gioca nella leggendaria ‘Alzaia del Naviglio Grande’ una piscina che ha visto crescere vari campioni dello sport italiano, sopratutto nel nuoto e nel canottaggio.

Per la sfida domenicale Merci Stieber recupera Sofien Mirabella e Margherita Amoretti, lasciate precauzionalmente a riposo contro Lodi dopo l’influenza che le aveva colpite in settimana.

Ecco le convocate per la sfida contro Canottieri Milano:

cap. Sarah SOWE (Portiere), Chiara DI MATTIA (Portiere), Sofien MIRABELLA, Margherita AMORETTI, Anna AMORETTI, Elisabetta SATTIN, Lise ACCORDINO, Elisa MARTINI, Giorgia FERRARIS, Gaia CERRINA, Francesca PLATANIA, Giorgia CAPPELLO, Bianca ROSTA.