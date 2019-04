In provincia di Imperia una persona su 4 non paga le spese condominiali. Se il condomino non paga il dovuto entro 6 mesi dalla chiusura della gestione dell’anno precedente, si passa al decreto ingiuntivo per arrivare al pignoramento. A Sanremo, in via Padre Semeria, un proprietario in arretrato di 15 mila euro si è trovato la casa all’incanto. I 200 mila euro ricavati dalla vendita gli hanno consentito di saldare il debito e incassare 185 mila euro. A Bordighera non erano state pagate le spese ed il mutuo. L’alloggio è stato venduto all’asta e le spese sono state ripartite tra i creditori, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

