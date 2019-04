Ieri sera Alberto Biancheri ha organizzato una cena con i candidati delle cinque liste che sostengono la sua ricandidatura: Alberto Biancheri Sindaco, Sanremo al Centro, Avanti Insieme, PD e Sanremo attiva. Una serata conviviale, un momento di scambio e condivisione in cui i candidati consiglieri e gli esponenti dell’Amministrazione Biancheri hanno tracciato le linee operative per il prossimo periodo di campagna elettorale. Il Sindaco è intervenuto, durante la serata, ringraziando i candidati per l’impegno profuso e il forte spirito di squadra, e tracciando le linee guida dei prossimi importanti appuntamenti della campagna elettorale. Nelle prossime settimane saranno presentati alla cittadinanza la coalizione e il programma di mandato per i prossimi cinque anni di amministrazione, che si sta definendo attraverso numerosi incontri con associazioni di categoria, rappresentanze sindacali e attraverso l’apporto sostanziale dei cittadini.