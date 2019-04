Ho deciso di candidarmi

Nella lista del PD a sostegno del candidato Sindaco Enrico Ioculano.

Dopo l’ultimo Consiglio Comunale e dopo avere svolto per cinque anni il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale con l’impegno di attenermi sempre al ruolo super partes che contraddistingue questa carica, oggi annuncio ufficialmente la mia candidatura.

L’ Amministrazione Ioculano

dopo aver lavorato bene per cinque anni oggi ha tutte le carte in regola per chiedere ai cittadini un nuovo mandato e proprio per questo fine mi impegnerò insieme a tutti gli altri candidati delle tre liste che abbiamo costruito.

Girando per la città sento che tante persone hanno notato gli sforzi e i risultati raggiunti dall’Amministrazione Ioculano e questo mi impegna ancora di più a stare al fianco di Enrico.

Domenico De Leo.