Domani, sabato 13 aprile, alle ore 15.30 presso la Sala Rossa del Palazzo del Parco il Partito Democratico di Bordighera organizza un iniziativa pubblica sul gioco d’azzardo. La cittadinanza è cordialmente invitata. Sarà inoltre l’occasione per iniziare la campagna di adesione e tesseramento per il 2019.

