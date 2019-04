Stamani a Bordighera, a Palazzo Garnier, la sezione di Bordighera del C.A.I. – Club Alpino Italiano – ha ricevuto dal Sindaco Vittorio Ingenito e dall’Assessore Stefano Gnutti un contributo di 600 euro in supporto all’attività di manutenzione dei sentieri.

“L’entroterra è un tesoro da scoprire e da vivere – dice Vittorio Ingenito – L’impegno con cui il C.A.I. opera per valorizzarlo è davvero lodevole; alla sezione di Bordighera e a tutti i suoi membri va dunque il nostro grazie più sentito”.

Si è così rinnovato l’impegno della Giunta del Comune a donare parte dello stipendio (in questo caso, quello di febbraio) di Sindaco e Assessori a sostegno delle Associazioni che operano nel territorio cittadino.

