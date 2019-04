Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Lorenzo Borgonovo, 49 anni, residente ad Albenga, e Tarsio Andrade, 24 anni, brasiliano, residente nel savonese, sono i due autisti morti nell’incidente avvenuto intorno alle 14 sull’A12 nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante. Secondo una prima ricostruzione, il rimorchio del camion che trasportava fiori e che ha invaso la corsia opposta, avrebbe iniziato a sbandare. L’autista avrebbe sterzato improvvisamente fino a schiantarsi contro la bisarca che procedeva dall’altro. Tra le possibili cause dell’incidente mortale: malore del conducente, guasto meccanico o la velocità.

