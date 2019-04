La Sanremese chiama a raccolta i propri tifosi. Domenica nel big match del Comunale contro il Lecco sarà la ‘Giornata biancoazzurra’. Una festa per i colori della Sanremese, una giornata per celebrare sugli spalti l’orgoglio matuziano. A Sanremo arriva la formazione capace di aggiudicarsi la promozione in Serie C con cinque giornate di anticipo, l’occasione giusta per dimostrare che il secondo posto in campionato è meritato e va difeso in ottica play-off.

La società ha preparato due sorprese per chi ama la Sanremese e la sostiene ogni domenica. Gli abbonati paganti troveranno in regalo al varco accrediti il cuscino da stadio ufficiale della Sanremese. I non abbonati lo potranno acquistare.

Inoltre, come da tradizione, la società regalerà ai presenti (fino a esaurimento) il poster ufficiale 2018/2019, un’occasione per incorniciare la stagione biancoazzurra che sta per concludersi.

Ecco i prezzi dei biglietti per Sanremese – Lecco:

tribuna centrale 25€ (ridotto 20€)

tribuna laterale 15€ (ridotto 12€)

gradinata Nord e settore ospiti 10€ (ridotto 8€).

La Sanremese ricorda che, come annunciato all’avvio della campagna abbonamenti, la ‘giornata biancoazzurra’ non è compresa nell’abbonamento 2018-2019.