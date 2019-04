Il 12 ed il 13 aprile si svolgerà il “66° Rallye di Sanremo, 34° Sanremo Rally Storico e 1° Stratos” che interesserà il territorio della provincia di Imperia.

Per consentire lo svolgimento delle prove speciali, in condizioni di sicurezza, è stata disposta, come per gli anni precedenti, la sospensione temporanea della circolazione, per motivi attinenti alla sicurezza pubblica, esclusivamente sulle Strade Provinciali e Comunali interessate dalle prove speciali.

Il provvedimento, con le strade interessate e gli orari di sospensione del traffico veicolare, è disponibile sul sito istituzionale della Prefettura di Imperia. Sono esclusi dall’ordinanza di sospensione della circolazione i mezzi di soccorso.

Il Comitato Organizzatore si è impegnato a concedere il transito ai residenti – per modesti spostamenti – sino a 40 minuti antecedenti il passaggio della prima autovettura e, ove possibile, tra il primo ed il secondo transito.

