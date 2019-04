Michele Mucciolo e Ippolito Trifilio in primo grado a Imperia furono condannati rispettivamente a 4 anni e 8 mesi e a 4 anni per lo scoppio all’agenzia di scommesse Eurobet ad Imperia Oneglia. Il 23 aprile i due sapranno se la loro richiesta di “concordato” per uno sconto di pena sarà stata accettata. Mucciolo e Trifilio sono accusati in concorso di incendio aggravato e morte in conseguenza di altro delitto. L’esplosione del 2 novembre 2015 causò la morte degli attentatori Aranit Isamajlukaj, 30 anni, ed Albert Jakupaj, 19, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

Correlati