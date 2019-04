Domenica 14 aprile gli “Amici del Rio Carne” propongono una passeggiata al Santuario di Passoscio e al Ponte del Bausson, nel Comune di Pigna.

Partenza alle ore 9 dal Campo Sportivo “La Giaira” di Pigna, possibilità di raggiungere il Santuario a piedi percorrendo l’antica mulattiera con le cappelle della Via Crucis (durata circa un’ora e un quarto), oppure in automobile su strada carrozzabile.

All’arrivo al Santuario, visita della Chiesa e dell’adiacente saletta degli ex voto. Sarà presente anche la biologa Dottoressa Patrizia Gavagnin, che parlerà della fauna delle Alpi Liguri.

Proseguimento facoltativo verso il Ponte del Bausson (circa 40 minuti di percorrenza).

In caso di maltempo la passeggiata sarà rinviata a data da destinarsi.

