Cresce l’attesa per Italian Poker Open, Ipo, nella Poker Room del Casinò di Sanremo. Sono già più di 2.000 le preiscrizioni online. Si stanno raggiungendo livelli di Sold Out per il format Poker più conosciuto di tutta Italia, che si giocherà dal 30 aprile al 6 maggio con l’organizzazione di Texa Poker.

Il Casinò di Sanremo ha centrato l’obiettivo. Dal 30 aprile al 6 maggio la sua Poker Room tornerà ad essere leader, proponendo ai pokeristi di tutta Europa un torneo con il montepremi garantito di un milione di euro e un buy –in di € 500+50 in una delle location tra le più ambite.

A questo si aggiunge lo starting stack è di 40.000 gettoni nel Main che prevede quattro flight di partenza, distribuiti tra martedì 30 aprile e venerdì 3 maggio. Sabato 4 maggio si consumerà il doppio Day 2. Lunedì 6 maggio verrà disputato il Final Table nel Teatro del Casinò, una sfida che già si preannuncia estremamente combattuta.

La città si prepara a questo evento, che si preannuncia di forte e positivo impatto anche nel tessuto turistico ricettivo sanremese, come nella migliore tradizione pokeristica della Casa da Gioco.

“Insieme con Texa Poker abbiamo portato nella Poker Room un evento che ci riposiziona nel mercato del grande Poker e che permetterà di potenziare il flusso di presenze turistiche cittadine, proseguendo il lungo ponte della Festa del lavoro sino a lunedì 6 maggio.” Affermano il Cda e il Direttore Generale del Casinò- “ I numeri delle iscrizioni on line confermano il gradimento di questa formula particolarmente attrattiva sia nei montepremi che nelle tipologie di singoli tornei. La presenza di un circuito pokeristico di questo livello da maggior appeal alla nostra Poker Room, apprezzata per la sua offerta, anche di Cash Game. In qualsiasi livello di gara garantiamo una giocabilità ampia, tecnica in un clima di trasparenza e sicurezza. E’ un settore che riteniamo debba merita attenzione, da cui ci aspettiamo ancora molto soprattutto attraverso la partnership realizzata con Texapoker, professionista del settore. Italian Poker Open segnerà una nuova linea di demarcazione nella storia della nostra Poker Room. Ringraziamo del grande impegno il team Casinò, che saprà sicuramente rende eccezionale questa esperienza di Poker”.

Lunedì 6 maggio si disputerà nel teatro dell’Opera il Final Table che decreterà il vincitore per Italian Poker Open al Casinò di Sanremo.

Correlati