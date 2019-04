Il Torneo Ravano festeggia in questa edizione il 35° anno dalla sua nascita ed è caratterizzato non solo dalla sua particolare longevità, ma anche dal fatto di essere riconosciuto come il Torneo giovanile scolastico più grande d’Europa dedicato agli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria. L’evento è patrocinato a livello nazionale dal CONI e da tutte le 11 Federazioni sportive coinvolte.

Anche quest’anno la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli Sanremo è lieta di far parte della grande famiglia del Ravano e organizzerà le fasi locali nella specialità Volley S3. Collaboreranno all’iniziativa il Comune di Sanremo, Amaie Energia, il Panathlon Club Imperia/Sanremo ed i Consoli del Mare.

L’evento si svolgerà lunedì 15 aprile presso l’impianto sportivo “Mercato dei Fiori”. Hanno aderito l’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, con i plessi Via Volta e S. Giacomo, l’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Ponente, con il plesso Castillo, l’Istituto Comprensivo Arma di Taggia, con 120 atleti divisi in 24 squadre delle classi terze, quarte e quinte. Tutti i bambini riceveranno da Football Avenue il Kit Gioco Ravano.

Anche quest’anno, nelle fasi locali, sarà applicato il nuovo regolamento FIPAV, si gioca con il Volley S3 Green . La squadra vincitrice parteciperà alla giornata finale il 23 maggio presso il Padiglione B della Fiera di Genova.

Sono, inoltre, previsti numerosi premi e riconoscimenti collaterali alla competizione principale. In particolare sarà assegnato il trofeo etico “Fair -Play …. Happy Play!” attraverso il cartellino verde, istituito ormai da tempo dalla SdP Mazzucchelli Sanremo nelle proprie manifestazioni, ed il Premio per “la classe con il miglior tifo”, i cui premi saranno offerti dal Panathlon Club Imperia/Sanremo.

​Come sempre il torneo è abbinato al Santuario Pelagos. Quest’anno, grazie alla collaborazione con Amaie Energia e i Consoli del Mare, è stato quindi inserito un ulteriore concorso con un tema dal titolo “Respect the Sea: riduci, riusa, ricicla”per sensibilizzare i bambini sui pericoli dell’inquinamento marino e sull’importanza del rispetto dell’ambiente.

Nei momenti di pausa le classi potranno realizzare elaborati a tema (cartelloni, oggetti, disegni, ecc), anche utilizzando materiali di riciclo e reinventandone un uso diverso. Il migliore elaborato sarà premiato dai Consoli del Mare.

Grazie al sostegno di Amaie Energia e Servizi srl, infine, tutti i partecipanti riceveranno oggetti ricordo e materiali informativi che contribuiranno a sottolineare l’importanza del rispetto dell’ambiente e del corretto conferimento dei rifiuti, missione nella quale Amaie Energia si è sempre distinta per impegno, determinazione e risultati.